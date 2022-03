Carlino – Hackett sempre più vicino alla Virtus

Il playmaker italiano potrebbe non essere l'unico rinforzo

Se il giocatore riuscisse a svincolarsi dal Cska entro l’8 Marzo, il suo trasferimento alla Virtus sarebbe agevolato perché le V nere potrebbero tesserarlo e renderlo arruolabile anche per l’ EuroCup. Altrimenti la Virtus dovrebbe posticipare l’ingaggio del playmaker a quando sarà effettivamente libero. Fattore decisivo nella scelta di Hackett di volersi accasare a Bologna è stata la possibilità che probabilmente il club bianconero l’anno prossimo parteciperà all’Eurolega, anche se non dovesse vincere l’EuroCup. In questo momento tutte le squadre russe sono sospese dalla massima competizione continentale e rischiano di esserlo anche per la prossima stagione. Se dovesse essere così la Virtus sarebbe una delle prime candidate a subentrare. Anche Jordan Michey è finito nel mirino della Virtus: il centro dello Zenit che ha giocato anche in NBA (Miami e Boston) potrebbe liberarsi dalla squadra russa e arrivare a Bologna.