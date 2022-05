Carlino – Fortitudo, Pillastrini oltre a Caja per la panchina

Ancora incerta la scelta del tecnico

L'idea è quella di costruire una squadra di alto livello che abbia il gradimento dei tifosi. Per la panchina si cerca un coach esperto che sappia scegliere con accortezza i propri giocatori. Il nome più accreditato rimane quello di Attilio Caja ma ci sono anche altri candidati. Tra questi c'è Stefano Pillastrini che in questo momento sta disputando i play off di serie B con Cividale del Friuli.