Carlino – Fortitudo, per la panchina Caja supera Menetti

Il coach di Reggio Emilia piace ma prima bisognerà parlare con Martino

Il piano per la ristrutturazione dei debiti ha subito dei rallentamenti a causa della retrocessione, ma la società conta di avere il via libera dall’Agenzia delle Entrate sul nuovo accordo entro la fine del mese per depositarlo in tribunale entro la prima settimana di giugno. Poi si affronterà la questione guida tecnica. Prima di decidere chi sarà il nuovo allenatore il club vuole parlare con Antimo Martino al quale non vengono attribuite particolari responsabilità per la retrocessione. Anche se probabilmente il nuovo coach della Fortitudo sarà uno tra Attilio Caja o Max Menetti: con il primo che sembra il più accreditato per occupare la panchina della Effe nella prossima stagione.