Il Resto del Carlino apre così questa mattina, mettendo in primo piano il ruolo sempre più centrale dell'ex Aberdeen nel sistema di gioco di Palladino, che allo stesso tempo, passa però troppo spesso in secondo piano.

Il capitano rossoblù è ad oggi il leader indiscusso del centrocampo bolognese, che fatica a vedere in campo Nikola Moro e orfano da quest'estate di un metronomo come Freuler. Il nazionale scozzese è infatti onnipresente all'interno del rettangolo di gioco, essendo riconosciuto come il giocatore che percorre più chilometri in Serie A, oltre a fornire un notevole aiuto davanti alla difesa con i suoi recuperi palla, fondamentali nell'ultima di campionato contro il Cagliari. Dopo circa un anno, possiamo finalmente di dire di star rivedendo, seppur in un ruolo diverso, il Ferguson tanto amato nell'anno di Thiago Motta. Il suo lavoro e la sua efficacia nel sistema rossoblù passano spesso in secondo piano, ma non bisogna dimenticare, che le fortune del Bologna, passano anche e soprattutto dalla trazione posteriore del mediano nativo di Hamilton.