L’attesa è finita: Domenico Tedesco è ufficialmente il nuovo allenatore del Bologna, chiamato a dare continuità al progetto rossoblù dopo l'addio di Vincenzo Italiano.
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Carlino – Ecco chi è Domenico Tedesco
Come riporta il Carlino, il tecnico, nato in Italia e cresciuto in Germania, ha siglato un accordo biennale con opzione per una terza stagione e sbarcherà in città la prossima settimana. Con una solida esperienza internazionale alle spalle, tra cui Schalke 04, RB Lipsia, la nazionale belga e il Fenerbahce, Tedesco guadagnerà circa 2-2,5 milioni netti a stagione. Dal punto di vista tattico è un profilo duttile, abituato a utilizzare moduli come il 4-2-3-1 o il 4-3-3, ma capace anche di schierare una difesa a tre fluida, tanto da passare ad un 4-5-1. Insieme a lui, per accompagnarlo in questa esperienza rossoblù, arriveranno cinque collaboratori di fiducia, che si integreranno con le figure già presenti a Casteldebole. Sul fronte del mercato, invece, la priorità condivisa con la dirigenza sarà ora la ricerca di un nuovo leader difensivo e di un mediano, oltre a valutare attentamente il futuro del reparto offensivo.
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