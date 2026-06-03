Carlino – Ecco chi è Domenico Tedesco

Una sfida che non lo spaventa, anzi. Tedesco vuole affermarsi anche in Italia, così come ha fatto ovunque sia passato. L'uomo giusto per dare continuità al progetto rossoblù. Come sempre sarà il campo a parlare

Come riporta il Carlino, il tecnico, nato in Italia e cresciuto in Germania, ha siglato un accordo biennale con opzione per una terza stagione e sbarcherà in città la prossima settimana. Con una solida esperienza internazionale alle spalle, tra cui Schalke 04, RB Lipsia, la nazionale belga e il Fenerbahce, Tedesco guadagnerà circa 2-2,5 milioni netti a stagione. Dal punto di vista tattico è un profilo duttile, abituato a utilizzare moduli come il 4-2-3-1 o il 4-3-3, ma capace anche di schierare una difesa a tre fluida, tanto da passare ad un 4-5-1. Insieme a lui, per accompagnarlo in questa esperienza rossoblù, arriveranno cinque collaboratori di fiducia, che si integreranno con le figure già presenti a Casteldebole. Sul fronte del mercato, invece, la priorità condivisa con la dirigenza sarà ora la ricerca di un nuovo leader difensivo e di un mediano, oltre a valutare attentamente il futuro del reparto offensivo.