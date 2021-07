Carlino – Ecco Bonifazi: “Sono carico”

Il neo acquisto ha visitato Casteldebole e si è detto pronto per la nuova esperienza in rossoblù

Dopo aver conosciuto la squadra, c'è stato spazio anche per un breve dialogo con Sinisa Mihajlovic, che conosce bene il centrale per averlo già allenato a Torino nella stagione 2017-18, prima del suo esonero. Curiosamente, però, il tecnico serbo ha schierato Bonifazi solo una volta dal primo minuto, contro il Carpi in Coppa Italia: al suo fianco c'era quel Lyanco che l'allenatore rossoblù sta cercando di portare a Bologna, mentre a destra agiva De Silvestri. Quella è stata anche una delle poche occasioni in cui il neo acquisto felsineo si è potuto misurare con una difesa a 4, giocando quasi tutte le altre gare della sua carriera a 3. Questo l'unico nodo legato al suo arrivo, che potrà essere sciolto dalla giovane età e dal tempo a disposizione per assimilare il nuovo modulo.