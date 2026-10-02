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STRUTTURA E POSIZIONAMENTO

Così l'architetto Luca Drago sul nuovo stadio in Fiera, in una intervista al Resto del Carlino: "L'area scelta per il nuovo stadio ha senso dal punto di vista infrastrutturale. Le aree già destinate all'espansione tra cui scegliere non erano tante: quella a Nord risulta molto adatta. Non credo, ci sarà un incremento di traffico ma ci sono tutte le infrastrutture per reggerlo bene." E sul progetto multifunzionale: "Si tratta di uno stadio pensato per ottenere il patentino Uefa. La scelta del tetto apribile carica di costi una struttura che altrimenti potrebbe essere più semplice, ma è una condizione a cui mi pare l'ente Fiera non potesse rinunciare, per rendere l'operazione sostenibile."

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