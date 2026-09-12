Nemmeno il tempo di gioire per i gol al Sassuolo che l'ipotesi due punte rischia subito di non avere futuro. Artem Dovbyk è infatti in dubbio per la sfida di domani a causa di un risentimento al flessore.

Niente di grave, solo un fastidio lieve, ma sufficiente a far scattare un piccolo allarme. Si userà dunque la massima precauzione per non aggravare la situazione e per il Carlino il tecnico Domenico Tedesco preferirebbe non rischiare domani a Napoli. Già l'ucraino è in ritardo di condizione e un infortunio muscolare lo rifarebbe partire da zero. Molto probabile, dunque, venga preservato, con Piccoli titolare al Maradona ed Enem eventualmente pronto per la staffetta. Al fianco della prima punta, dovrebbero agire Bernardeschi e Cambiaghi.