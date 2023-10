Carlino – Diritti tv in difficoltà, offerte al ribasso: anche il Bologna rischia di rimetterci

Non c'è solo il campo e non c'è solo il rinnovo di Thiago Motta in ballo. Il Resto del Carlino pone oggi altri due temi sensibili per il Bologna : diritti tv e restyling del Dall'Ara.

Sulla cessione dei diritti tv le vicende in Serie A non stanno andando al meglio. All'ultima assemblea di Lega, in cui ha partecipato anche Fenucci, sono arrivate offerte inferiori rispetto all'ultima da un miliardo e 120 milioni. Si parla di circa 900 milioni di euro, considerati pochi dalla Serie A e così si pensa di mettere in campo il famoso canale di Lega per trasmettere e vendere in proprio i diritti per la trasmissione delle partite. Con un incasso inferiore calerebbe dunque anche la quota parte del Bologna in Serie A che scenderebbe dagli attuali 44 milioni a circa 37-38 milioni. Poi c'è la vicenda restyling del Dall'Ara. La dirigenza ha incontrato in settimana l'amministrazione comunale per capire le tempistiche della Conferenza dei Servizi, indizione tra novembre e dicembre, e per lo stadio temporaneo che sorgerà a Fico. I temi sono anche quelli relativi all'ambiente e alla viabilità. In seguito bando di gara per l'assegnazioni de lavori.