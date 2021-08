Carlino – Dijks ancora ko: torna l’incubo. E Theate diventa cruciale

Nuovo infortunio al piede destro per l'olandese, già oggetto di un calvario: rischia almeno un mese di stop. Il club vuole accelerare per il terzino belga, ma la chiave è Tomiyasu

Il terzino rossoblù si è infatti fermato per una contusione al primo dito del piede destro con edema osseo. Dalle prime sensazioni, il problema non sembra grave, ma potrebbe tenere fuori l'olandese per un mesetto. Il tutto mentre Hickey lavora ancora parzialmente in gruppo dopo le operazioni a entrambe le spalle della passata stagione. Ed è per questo che urge dal mercato qualche colpo. La nuova defezione di Dijks rende ancor più prioritario l’arrivo di Arthur Theate, che all'occorrenza può giocare anche sull'out mancino. Ma per chiudere l'acquisto del belga è necessaria la cessione di Tomiyasu: l’Atalanta si è sfilata, il Tottenham è interessato ma sta chiudendo Romero e prende tempo, mentre l’Arsenal ha in uscita Bellerin ed è alla finestra. Senza una partenza, Theate non si sbloccherà. C'è sempre l'interesse di Lazio e Fiorentina per Orsolini, ma al momento i sondaggi per l'azzurro non sono concreti.