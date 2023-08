Carlino – De Marchi: “Beukema un ottimo difensore. E Schouten vale una big”

Marco De Marchi ha giocato in Olanda alla fine degli anni '90 e ancora oggi resta un paese calcisticamente florido, che lancia giovani, li produce, li svezza e li porta nei maggiori campionati europei. Ora l'ex difensore rossoblù fa l'intermediario ed è stato lui due estati fa a partire Van Hooijdonk al Bologna. I rossoblù hanno prelevato Beukema dall'Az continuando a pescare in Olanda. De Marchi è stato intervistato dal Carlino:

"Il calcio olandese a livello di tecnica e fisicità non ha avuto mai nulla da invidiare a quello di altri campionati. Da tempo si è registrata una crescita anche sul piano tattico: penso a quanti difensori hanno sfornato negli ultimi dieci anni. Beukema? Lo conosco bene, è un ottimo difensore, molto solido, pronto per fare il salto. Ha giocato in un club come l’Az che ha fatto le coppe: è un ragazzo che ha tutto per fare molto bene anche a Bologna".