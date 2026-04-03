Carlino – Dall’Ara oltre i 31 mila per l’andata, settore ospiti pieno al ritorno

I bolognesi rispondono presente, ora tocca al Bologna. Sia al Dall'Ara che a Birmingham i tifosi rossoblù sono pronti a dare pieno sostegno alla propria squadra. Per l'occasione il Bologna ha aperto il settore occupato dai teloni in curva San Luca, si punta quindi al record di presenze. Inoltre, domenica a Cremona saranno 700 i tifosi rossoblù che hanno programmato di investire tempo e denaro per seguire la propria squadra. Tra l'andata e il ritorno di Europa League ci sarà il Lecce al Dall'Ara e anche in questo caso saranno più di 25 mila i presenti. E' il momento clou della stagione e i tifosi rossoblù sono pronti a rispondere presente in ogni occasione, europea o italiana che sia.