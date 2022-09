Carlino – Da sconosciuto al derby: ecco Posch

Non basta di certo una partita per certificare l'intuizione di Giovanni Sartori nelle ultime curve di mercato, ma per Posch c'erano tutti i rischi del caso. Da sconosciuto a titolare, il passo falso era dietro l'angolo, così come la spada di Damocle della critica. Invece Posch se l'è cavata più che egregiamente con buone letture, buon piede, ottimo dinamismo e buona propensione nei duelli corpo a corpo. 'Se questo è Posch - chiosa il Carlino - sono tempi durissimi per Soumaoro e Bonifazi, per dirla tutta, e probabilmente pure per Medel, nel caso in cui Motta dovesse optare in tempi stretti per la linea a quattro, dirottando Medel in mediana'