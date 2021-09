Carlino – Da Orso a Dijks: i rossoblù in rampa di lancio

Orso e Dijks a caccia di continuità

Riccardo Orsolini e Mitchell Dijks , due giocatori in cerca della definitiva continuità.

Lo sottolinea l'edizione odierna del Resto del Carlino, accumunando due percorsi diversi ma comunque in cerca di una definitiva consacrazione. Riccardo Orsolini, anche se spesso criticato, ha sempre avuto un buon rendimento: 10 reti e 5 assist nella stagione 18-19, 9 reti e 8 assist in quella successiva e 9 reti e 4 assist nell’ultima. Il problema? Dopo l'esplosione nei primi sei mesi con Mihajlovic ci si attendeva una crescita esponenziale che però non è arrivata.