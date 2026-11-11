La cessione di Montreal può avere ripercussioni sul Bologna? Per molti tifosi no, anzi è la possibilità per Joey di concentrarsi maggiormente sui colori rossoblù, magari con investimenti e rinnovato entusiasmo, sfruttando anche la partita stadio nuovo in Fiera.

Dopo la notizia dell'altro giorno della messa in vendita del Montreal CF, che Saputo afferma di essere slegata dal Bologna, il Resto del Carlino ha contattato Andrea Coppari del CBC e Mirco Montebugnoli, presidente di Futuro Rossoblù. 'Nulla vieta di pensare che una volta ceduto il Montreal, Saputo possa concentrarsi solo sul Bologna. Dovremmo esserne felici. Inoltre sta investendo sullo stadio e questo mi fa pensare che per i prossimi due o tre anni il suo futuro sia ancora qui". Dello stesso avviso Montebugnoli: "Quello che succede dall'altra parte dell'oceano non tocca il Bologna, se è vero che Saputo è stato proprietario del Montreal dal 1993, mi auguro che possa restare al comando qui per 33 anni...".