Carlino – Castro subito in campo dopo la gomitata di Bergen

Santi Castro non molla, scrive il Resto del Carlino, ieri subito in campo per preparare la partita con l'Udinese nonostante la gomitata di Bergen.
L’argentino, nella gara di andata in Norvegia, aveva subito un colpo al volto, sentendo girare momentaneamente la testa e il tecnico Vincenzo Italiano ha deciso di non rischiare sostituendolo all’intervallo con Thijs Dallinga. Per Castro mal di testa e nausea per qualche ora, ma sfruttando il giorno di riposo venerdì è poi potuto rientrare regolarmente in gruppo ieri. Santi si è allenato con i compagni e ha fatto anche la partitella a campo ridotto: vuole esserci anche con l’Udinese. Per quanto riguarda le mosse del mister, un po’ di turnover verrà fatto con Lucumi che potrebbe rifiatare. Puntano a una maglia anche Sohm, Rowe e Joao Mario.
