Carlino – Castro subito in campo dopo la gomitata di Bergen

L’argentino, nella gara di andata in Norvegia, aveva subito un colpo al volto, sentendo girare momentaneamente la testa e il tecnico Vincenzo Italiano ha deciso di non rischiare sostituendolo all’intervallo con Thijs Dallinga. Per Castro mal di testa e nausea per qualche ora, ma sfruttando il giorno di riposo venerdì è poi potuto rientrare regolarmente in gruppo ieri. Santi si è allenato con i compagni e ha fatto anche la partitella a campo ridotto: vuole esserci anche con l’Udinese. Per quanto riguarda le mosse del mister, un po’ di turnover verrà fatto con Lucumi che potrebbe rifiatare. Puntano a una maglia anche Sohm, Rowe e Joao Mario.