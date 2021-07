Carlino – Casting per il difensore centrale: ecco i nomi

Con la cessione di Tomiyasu, il Bologna reinvestirebbe il denaro anche per un difensore centrale

Oltre a cercare un sostituto del giapponese, i rossoblù necessitano di un centrale di difesa. Sabatini spinge per l'esperienza dello svincolato Benatia, ma a Casteldebole non si trascura la pista che porti a un giovane che possa garantire plusvalenze. Sono gli esempi dei belga Vanheusden e Theate. Il primo, di proprietà dell'Inter, è seguito da tempo dal Genoa ma anche da Cagliari e Sassuolo. Il Bologna sta cercando di capire se ci sono le condizioni per tentare un sorpasso, come quello compiuto ai danni dell'Udinese per Van Hooijdonk. Non tramonta la pista Lyanco che è il primo nome di Mihajlovic, ma solo se il Torino abbasserà le pretese di 9 milioni richiesti. Infine Nastasic potrebbe svincolarsi dallo Schalke e l'agente lo sta proponendo in Italia.