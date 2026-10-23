Nicolò Casale è passato dall’essere un possibile partente a diventare un punto di riferimento della difesa del Bologna. L’arrivo di Palladino e il passaggio alla difesa a tre, già conosciuta ai tempi del Verona, hanno favorito la sua risalita nelle gerarchie. A Cagliari il centrale viaggia verso la terza presenza consecutiva da titolare.

Decisivo anche il lavoro svolto a Casteldebole durante la sosta per le nazionali, che gli ha permesso di allenarsi con continuità agli ordini del nuovo tecnico. Palladino ne ha apprezzato i progressi, affidandogli la guida del reparto arretrato. Una fiducia sostenuta dal miglioramento delle prestazioni e dalle difficoltà degli altri centrali.

Accanto a Casale potrebbero essere confermati Theate e Darmian, nonostante il calo di quest’ultimo nella ripresa contro l’Inter. Restano in corsa anche Helland, Heggem e Vitik, che Palladino considera in crescita e ai quali promette occasioni. Le scelte definitive arriveranno dopo l’ultimo allenamento prima della trasferta.