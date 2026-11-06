Nicolò Cambiaghi è l’unico giocatore del Bologna confermato nella Nazionale di Roberto Mancini, mentre Piccoli, Bernardeschi e Orsolini sono rimasti fuori dopo le preconvocazioni. L’esterno rossoblù continua così a ritagliarsi spazio nel progetto azzurro e punta a un ruolo da protagonista nelle sfide contro Francia e Belgio.

Prima della Nazionale, però, c’è la trasferta di Parma, dove Cambiaghi cerca il primo gol stagionale dopo i due assist decisivi forniti a Lecce. Proprio contro i crociati, nel novembre 2025, aveva servito a Miranda il pallone del definitivo 4-3: un precedente positivo da cui ripartire per confermare la propria crescita.

Palladino gli ha ribadito la propria fiducia, schierandolo titolare contro il Monza anche dopo la tripletta di Mbangula a San Siro. Ora il Bologna si aspetta una risposta sul campo: al Tardini, con circa 3.500 tifosi al seguito, Cambiaghi vuole contribuire alla risalita dei rossoblù verso le posizioni europee.