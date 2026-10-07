Un tour de force in nazionale per rafforzare l'autostima. Nicolò Cambiaghi ha trovato il suo spazio in azzurro tra Belgio e Turchia e ora è rientrato a Bologna con fondate chance di giocare titolare domenica a Lecce.

Cambiaghi esce rigenerato da questa esperienza, anche se il Mancio non lo ha utilizzato a Bologna, ma ora in campionato il suo rendimento, e anche quello della squadra, deve salire di livello. E' la stagione spartiacque per Cambiaghi, quella in cui deve diventare una certezza consolidata. Finora pochissimi gol in maglia Bologna, solo 5, e un rendimento intermittente tra picchi e blackout. Già a Lecce servirà il miglior Cambiaghi, quello in grado di spaccare le partite, perché Orsolini è stato infortunato e Bernardeschi viene da un acciacco muscolare. E Mbangula? Oggi non sembra ancora a livello per poter rappresentare una alternativa credibile.