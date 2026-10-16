In un'attacco che nonostante soffra di una costante a livello realizzativo, il Bologna ha già mandato a segno quasi tutti i suoi attaccanti. Piccoli e Dovbyk in rete contro il Sassuolo, Bernardeschi si è sbloccato col Torino, Orsolini e Enem hanno messo il timbro sulla vittoria di Lecce.

Quello che manca all'appello è Nicolò Cambiaghi. A Lecce l'esterno ha vinto il premio da MVP con due assist al bacio per Orsolini e Enem, renderlo chiaramente un ottimo uomo assist ma non ancora un uomo gol.

Anche i dati in rossoblù lo testimoniano: 68 partite giocate con 12 assit e soli 5 gol. Ciò non toglie i meriti allo splendido inizio di stagione dell'esterno azzurro sia con il Bologna che con la nazionale di Mancini. Adesso ci sarà l'Inter che in carriera Cambiaghi ha già battuto due volte: nel 2022-23 con l'Empoli e il 20 aprile 2025 al Dall'Ara, nella gara decisa dall'eurogol di Riccardo Orsolini. All'appello manca solo l'esterno e Palladino proverà a fare bingo già contro i nerazzurri.