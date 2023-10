Carlino – Calafiori: “Bologna la mia scelta migliore”

Per il classe 2002 questa scelta del tecnico rossoblù ha rappresentato una novità, in quanto fino a quel momento aveva giocato come terzino o come centrale nella difesa a 3, ma mai era stato impiegato in quel modo nella difesa a 4. Ha anche dichiarato che grazie a Motta ha "visto cose che non aveva mai visto prima", anche se sostiene in cuor suo di avere ancora molto da imparare. Secondo quanto riportato dal Carlino, inoltre, Calafiori aveva manifestato un grande entusiasmo nell'accettare la proposta del Bologna in un'estate che l'aveva visto nel mirino anche di Club importanti come il Milan, e di aver fatto la scelta migliore per la sua carriera. Ha infine celebrato il suo allenatore per la maniacalità dei suoi allenamenti e per il coinvolgimento dei centrali difensivi per iniziare l'azione, nonché per la propositività della manovra offensiva da lui predicata.