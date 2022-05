Carlino – Borghi: “Grazie a noi i tempi di recupero si accorciano. Giocatori molto attenti alla prevenzione”

In un intervista rilasciata sulle colonne del Resto Del Carlino, Claudio Borghi, professore di medicina all'Università di Bologna, ha parlato del progetto Virtus Care, per la prevenzione dell'ipertensione, e della Virtus in generale:

"Oggi la salute e lo stato di forma di un atleta vanno oltre i confini di quella che normalmente viene chiamata medicina sportiva. Il nostro policlinico è un punto di eccellenza in molti campi e noi mettiamo queste competenze a disposizione di chi fa parte di una realtà importante come la V nera. Inoltre è un servizio che offriamo anche ai loro familiari in modo tale da essere un punto di riferimento ben preciso per il giocatore".