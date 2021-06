Carlino – Bonifazi già presente al raduno?

Per Bonifazi mancano solo le firme, ma martedì potrebbe essere già a Casteldebole

L'operazione per il centrale della Spal sarà da 6.5 milioni, con la formula del prestito con obbligo di riscatto e contratto fino al 2025 da circa 1 milione netto a stagione. Cifra e ingaggio fanno pensare che il Bologna non opterà per un altro investimento in difesa, almeno al momento. Non su un calciatore over e resta caldo il nome di Theate dell'Ostenda, con contratto in scadenza nel 2022, ammesso che i belgi si accontentino di massimo 3-4 milioni. Intanto, El Kaouakibi è di rientro a Casteldebole dopo essere risultato il miglior terzino destro della serie C con il Sudtirol e si discute il rinnovo del contratto (fino al 2026). Dopodiché partirà in prestito in serie B, con Frosinone e Pordenone in pole.