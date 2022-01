Carlino – Ramsay o Stryger Larsen se esce Skov Olsen

Si sblocca il mercato del Bologna, tra nuovi arrivi e cessioni, reali o sperate

Lo svizzero arriva per rinfoltire la mediana e sostituire numericamente Nico Dominguez, prossimo all'operazione alla spalla che lo terrà fuori per mesi, mentre l'attaccante olandese andrà in prestito all'Hereveen fino a fine stagione cercando una continuità e un minutaggio che a Bologna non ha mai trovato, sperando che sia l'inizio di una serie du uscite che possano sbloccare il mercato in entrata: Falcinelli è destinato alla Serie B, mentre Santander sembra che possa rimanere fino alla scadenza, precludendo di fatto l'arrivo di un altro attaccante. Il più grande obiettivo del Bologna riguarda invece le fasce, dove la cessione di Skov Olsen al Brugge, al giusto prezzo, sbloccherebbe l'arrivo di uno tra Calvin Ramsay, giovane scozzese voluto dalla dirigenza, e Stryger Larsen, giocatore esperto, duttile, e che già conosce la serie A, voluto da Sinisa Mihajlovic.