Carlino – Bologna senza ali: Skov e Orso, 30 milioni in panchina

Senza ali il Bologna lascia in panchina 30 milioni di euro

'A un Bologna che ancora non ha imparato a volare, Mihajlovic medita di togliere le ali: perché la priorità è insegnargli prima a camminare, essere solido e compatto', inizia così oggi Marcello Giordano sul Resto del Carlino sull'ipotesi 3-4-1-2 nella mente di Mihajlovic per affrontare la Lazio.

Con il 4-3-3 momentaneamente in soffitta, finirebbero in panchina ben 34.5 milioni di euro a bilancio di cui 30.5 di esborso effettivo. Partendo da Orsolini, costo 15, a bilancio 19 con i 4 di Frabotta, passando per Skov Olsen, 6 milioni, terminando con Sansone (7.5) e Vignato (2).