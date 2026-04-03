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Carlino – Bologna, l’Europa e il futuro in 50 giorni

Carlino – Bologna, l’Europa e il futuro in 50 giorni - immagine 1
Una prossima stagione senza coppe potrebbe incidere sul futuro del Bologna, questa l'analisi del Carlino.
Redazione TuttoBolognaWeb

Il destino di una squadra si deciderà tutto in 50 giorni. Il futuro adesso è imprevedibile e si avrà la prima sterzata il 16 aprile a Birmingham: sarà quella partita a fare la differenza. Un'eventuale eliminazione per mano dell'Aston Villa porterebbe il Bologna, a meno che non avvenga un miracolo in campionato, a trovarsi a non disputare le coppe europee per la prima volta dopo 2 anni. Saputo disse "Il destino del Bologna è in Europa." E il destino di Italiano? Sicuramente tra il mister e la dirigenza l'intesa è al massimo, tuttavia i risultati finali cambiano le strategie. Per conoscere il futuro di Italiano bisognerà attendere fine stagione. Tuttavia, è presto per tirare le somme, mancano ancora due mesi alla fine della stagione e il Bologna vuole continuare a giocarsi le sue carte.

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