Carlino – Bologna, l’Europa e il futuro in 50 giorni

Il destino di una squadra si deciderà tutto in 50 giorni. Il futuro adesso è imprevedibile e si avrà la prima sterzata il 16 aprile a Birmingham: sarà quella partita a fare la differenza. Un'eventuale eliminazione per mano dell'Aston Villa porterebbe il Bologna, a meno che non avvenga un miracolo in campionato, a trovarsi a non disputare le coppe europee per la prima volta dopo 2 anni. Saputo disse "Il destino del Bologna è in Europa." E il destino di Italiano? Sicuramente tra il mister e la dirigenza l'intesa è al massimo, tuttavia i risultati finali cambiano le strategie. Per conoscere il futuro di Italiano bisognerà attendere fine stagione. Tuttavia, è presto per tirare le somme, mancano ancora due mesi alla fine della stagione e il Bologna vuole continuare a giocarsi le sue carte.