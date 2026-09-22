Una sosta benedetta, scrive oggi il Corriere di Bologna. Di solito lo stop al campionato è un problema per chi viaggia col vento in poppa, ma diventa una opportunità per chi deve sistemare tante cose.

Quest'anno, inoltre, la sosta sarà lunga, circa tre settimane, e si potrà lavorare alacremente su quello che non va. Non tanto dal punto di vista tattico, a Palladino mancheranno 12 giocatori convocati per la nazionali, quanto dal punto di vista atletico. Subito il neo tecnico aveva avvisato tutti nella conferenza stampa di presentazione che c'era la necessità di aumentare la condizione fisica e su questo si concentrerà durante queste tre settimane. Evidentemente, al lavoro di fondo fatto a Valles servirà aggiungere brillantezza e intensità. Per questo a Casteldebole ci si allenerà fino a venerdì, poi probabilmente una amichevole con la Primavera, in questi giorni ci saranno tanti aggregati, e successivamente qualche giorno di riposo. Al termine della seconda settimana, il Bologna cercherà anche di organizzare una amichevole con una squadra di Serie A o Serie B della zona per rimanere in ritmo partita.