Carlino – Bologna, il colpo “last minute” funziona

Mancano poco più di due settimane alla fine del calciomercato, e la rosa del Bologna non è ancora completa. Mancano infatti almeno due centrocampisti ai rossoblù, più forse anche una punta.

Il Resto del Carlino in edicola oggi però non sembra preoccupato, anzi. Negli scorsi anni gli ultimi giorni di mercato hanno sempre riservato belle notizie ai rossoblù. Il caso più eclatante riguarda Marco Di Vaio: prelevato dal Genoa nell’agosto del 2008, sappiamo tutti come andò a finire la sua carriera a Bologna. O ancora Alberto Gilardino, Giaccherini, per arrivare a Rodrigo Palacio. Il Trenza fu voluto fortemente da Donadoni e al momento dell’acquisto ricevette anche alcune critiche, salvo poi dimostrare a distanza di anni che lo smalto del campione ancora non lo ha lasciato.