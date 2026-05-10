Carlino – Bologna decimo: Napoli prima del futuro

Il Bologna, intanto, è sceso al decimo, perché la vittoria dell'Udinese a Cagliari ha portato i friulani a quota 50 e momentaneamente davanti ai rossoblù impegnati domani sera a Napoli. E' diventata una sorta di mini campionato con biancocelesti, bianconeri, Sassuolo e appunto Bologna: chiudere il 24 maggio da fanalino coda darebbe ancora un altro sapore alla stagione. Annata che invece Italiano ha giudicato a Dribbling come 'Molto positiva'. Sul futuro, invece, il tecnico ha rimandato ancora tutto a un incontro con il club, specificando che a Bologna 'si lavora benissimo'. Intanto, però, il Napoli potrebbe corteggiarlo in caso di addio di Antonio Conte e sul campo il Bologna è chiamato a reagire se vorrà davvero ritagliarsi una chance di ottavo posto.