Mercato Bologna, c’è un’idea per l’attacco: Pellegri

Dopo aver battuto tutti i record di precocità in serie A, Pietro Pellegri è nei pensieri della dirigenza rossoblù. Che Mihajlovic sia a caccia di una punta non è un segreto.

Dopo i tentativi andati a vuoto sia per Ibrahimovic nel mercato di gennaio che per Supryaga nel corso dell’ultima estate, il nome del classe 2001 ex Genoa torna a circolare. A frenarne l’ascesa negli ultimi due anni sono stati gli infortuni, ora Pellegri medita un ritorno in Italia per rilanciarsi e chiudere una prima parentesi sfortunata di carriera. Il Bologna ci pensa, anche se non è e non sarà l’unica squadra interessata al giocatore.

Fonte-Carlino