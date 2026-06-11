Carlino – Blitz a Valles per Tedesco

Accompagnato dal direttore sportivo Marco Di Vaio e dal team manager Tommaso Fini, Domenico Tedesco si è recato in Pusteria per visionare personalmente il campo di Valles, gli spogliatoi e la struttura di lavoro che ospiteranno il Bologna dal 13 luglio, per poi tornare a Bologna e concedersi qualche ora di riposo. La novità del ritiro è rappresentata dagli avversari, subito di rango professionistico. Se fino all'anno scorso si partiva con sgambate al cospetto di squadre dilettantistiche del luogo, da ora si fa sul serio con Arminia Bielefeld e Heidenheim di Bundesliga 2, più l'Iraklis di Salonicco che ha appena ingaggiato Walter Mazzarri come allenatore.