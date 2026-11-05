Riccardo Orsolini e Federico Bernardeschi, i due uomini di talento sotto punta, mancini, a pestare più o meno le stesse zolle di campo ma con caratteristiche diverse. Sono tutti e due a disposizione di Raffaele Palladino, che ha recuperato Orso dopo l'infortunio muscolare. A Parma chi giocherà? Probabile la staffetta, scrive oggi il Resto del Carlino.

Ben venga la concorrenza interna o il 'dualismo' sottolinea Marcello Giordano, a maggior ragione in una epoca di cinque sostituzioni. Vederli assieme è difficile, c'è un Cambiaghi inamovibile dall'altra parte, così i due mancini si alterneranno, forti delle loro prestazioni. Il numero 10 è capocannoniere della squadra con tre reti, Orsolini aveva risposto a Lecce, segnando in rovesciata e spalancando le porte del raddoppio di Enem, ma poco dopo si è infortunato e ha dovuto aspettare il suo momento. Che non è arrivato nemmeno sabato contro il Monza, quando Palladino aveva intenzione di schierarlo nel finale ma la necessità di portare a casa il risultato ha avuto la precedenza. E in ballo c'è anche la nazionale. Orsolini si fece male a Bergamo e saltò il primo ciclo di Mancini, Berna uscì dal match contro il Toro con un affaticamento e rimase a Bologna. Ora ci sperano entrambi.