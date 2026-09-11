Titola così oggi Il Resto del Carlino, con i due pilastri offensivi del Bologna alla ricerca della convocazione in azzurro, e con un avversario, il Napoli, che questi ultimi conoscono più che bene.

Quella che andrà in scena al Maradona domenica, sarà già un primo bivio per la stagione degli uomini capeggiati da Tedesco. E se da una parte c'è un Bologna il cui inizio di stagione è stato tutt'altro che spumeggiante, dall'altra non si può non dire lo stesso del Napoli. Gli azzurri di Allegri vengono infatti da un trittico di sconfitte molto

pesante, culminato con il ko per 1 a 0 in casa contro l'Arsenal. I precedenti storici tra le due, inoltre, se si considerano gli scontri avvenuti lo scorso anno, sorridono ai rossoblù, i quali possono contare due vittorie sui tre totali. Se il Bologna però vorrà fare risultato in quel di Napoli, serviranno un Bernardeschi e un Cambiaghi da

"nazionale", il primo forte della presenza sulla panchina azzurra di un

Mancini con cui qualcosina ha vinto, e il secondo memore di quell'infortunio che gli rubò il "sogno azzurro" un paio di anni fa.