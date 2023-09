Carlino – Bellucci: “Thiago tecnico da studiare, può battere il Napoli”

Durante un'intervista per il Carlino, Claudio Bellucci , ex-giocatore del Bologna dal 2001 al 2007 e attuale allenatore dell'under-18, ha avuto modo di dire la sua in merito alla fiducia che prova nei confronti di Thiago Motta in vista dell'impegno di domenica contro il Napoli al Dall'Ara.

"Sì, sono due squadre in evoluzione: il Bologna a causa della rivoluzione del mercato, il Napoli, più che per la rivoluzione per il cambio di guida tecnica. Ma ha due fenomeni come Kvara ed Osimhen, da cui dipende".