'Enem e Piccoli out, Dovbyk ancora indietro: attacco da reinventare per spaventare Amorim' scrive oggi il Resto del Carlino.

Viene da chiedersi, dunque, che schiererà in attacco Raffaele Palladino per il match contro il Milan di domani sera. Piccoli non sarà della partita fino alla sosta, Enem ha un tendine in disordine e rischia di non essere convocato, mentre Dovbyk non sta mandando i giusti segnali in allenamento. Di certo, con tre partite in una settimana, Palladino dovrà dare sfogo a tutta la rosa, seppur azzoppata dagli infortuni. La morale è che si potrebbe andare verso la staffetta Dovbyk-Odgaard tra Milan e Monza. Per il Carlino, però, la rosa è corta sia davanti che dietro. A Cagliari, non a caso, il tecnico ha mandato in campo Vitik, Mbangula, Alhassane, Libra e Amondarain proprio nell'ottica di dover variare qualcosa domani sera.