Cinque partite che diranno molto sulle ambizioni del Bologna, scrive oggi Massimo Vitali sul Resto del Carlino. Il prossimo mese di partite sarà dunque spartiacque per il futuro ad alto livello della squadra di Raffaele Palladino.

Il tecnico cerca punti e risposte verso la corsa all'Europa e alla Coppa Italia. Prima sfida da non sottovalutare quella di venerdì contro il Venezia, che è fanalino di coda come l'Udinese. Dopo la Laguna si apre poi un trittico da paura contro Roma, Como e Fiorentina, tre match che diranno molto del livello del Bologna nella parte sinistra. Ma non c'è solo il campionato, in mezzo anche la Coppa Italia con la sfida all'ex di turno Pippo Inzaghi, oggi allenatore del Palermo. Un mese di gare che incideranno anche sul mercato, il quale ci dirà se nel club prevarranno le esigenze tecniche oppure le attenzioni al bilancio. Insomma, un dicembre di fuoco in cui farsi trovare preparati.