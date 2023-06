Carlino – Arnautovic, qual è il tuo futuro?

Non è stata un campionato semplice per Arnautovic, nonostante l'inizio scoppiettante e dei rossoblù sorprendenti. Unica nota negativa in una Serie A da applausi, il numero 9 ha subito un calvario fisico e poi un rapporto non di certo idilliaco con Thiago Motta. Che può spingerlo a trovare casa altrove, magari a Milano, quella città in cui ha iniziato il suo viaggio in Italia. Era la sponda nerazzurra, e vicino a lui c'era un Zlatan Ibrahimovic già maturo. Adesso può essere il suo sostituto (sulla carta, non per spessore) al Milan, pronto a salutare lo svedese. Ma tutto questo non può avvenire senza il benestare del board rossoblù, che aspetta almeno 10 milioni di euro per lasciare andare via Marko. Nel frattempo può raggiungere la doppia cifra in questa Serie A con un goal a Lecce: non male.