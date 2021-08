Carlino – Arnautovic c’è, la difesa no: crollo Bologna

Il Bologna crolla in casa alla prima uscita: la Ternana vince 4-5, rossoblù eliminati dalla Coppa Italia

Il Resto del Carlino oggi in edicola analizza i pochi pregi e i tanti difetti del match di ieri, a partire dalla difesa, che ha imbarcato più acqua di quanto chiunque si potesse aspettare. Tutto il reparto è parso impreparato, e se sembra ingeneroso accanirsi su Annan (schierato in campo all'ultimo minuto causa forfait di De Silvestri), è anche vero che la coppia Bonifazi-Soumaoro ha dato poche certezze per il debutto in campionato. La nota positiva, secondo il quotidiano, rimane Marko Arnautovic: cattivo, goleador e già calato perfettamente nella parte, rincorrendo gli avversari anche sul 5-1 ospite. Al Bologna resta la consapevolezza di aver trovato un centravanti vero.