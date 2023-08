Carlino – Acquafresca: “Con Saputo Bologna vicino all’Europa. Su di me dette cose non vere”

Lunga intervista sul Resto del Carlino a Robert Acquafresca , ex attaccante rossoblù che ha vissuto la fine della sua esperienza a Bologna in mezzo a tante polemiche tra esclusioni, ingaggio alto e presunte destinazioni rifiutate. La verità dell'attaccante in una intervista a Gianmarco Marchini:

"Purtroppo è andata male, capita nella vita. Ma ci sarebbe un libro di cose da raccontare. Erano arrivati al punto di farmi allenare da solo alla sera e non mi accendevano nemmeno le luci. Polemiche sull'ingaggio? Non ne faccio una colpa ai tifosi che hanno conosciuto solo una parte della versione. Spesso non potevo neanche parlare essendo un tesserato e io sono uno che rispetta le regole. Poi, certo, anch’io ho fatto i miei errori, ma la professionalità non è mai venuta meno".