Secondo il quotidiano sono attenzionate le prossime due trasferte
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Domenica il Bologna sarà di scena nuovamente al Dall'Ara alla ripresa del campionato, di fronte l'Udinese con attesi circa 26 mila spettatori, per provare a superare i 25561 fatti registrare contro il Monza. Ma per il Resto del Carlino c'è il rischio per i tifosi rossoblù di non poter seguire in trasferta la squadra sia a Venezia che a Como.
Il quotidiano considera 'attenzionate' dagli organi preposti le sfide in Laguna e in riva la Lago di Como, visti i precedenti burrascosi registrati nelle scorse stagioni. A Venezia si gioca il 27 novembre alle 20.45, mentre a Como si salirà il 12 dicembre allo stesso orario. Intanto, il CBC è pronto a eleggere il nuovo consiglio direttivo nel corso della settimana e sarà una occasione proprio per parlare del tema trasferte dato che il Viminale negli ultimi mesi ne ha vietate diverse.
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