Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Carlino – A Casteldebole inizia ufficialmente l’era Tedesco

news

Carlino – A Casteldebole inizia ufficialmente l’era Tedesco

Carlino – A Casteldebole inizia ufficialmente l’era Tedesco - immagine 1
Il Carlino racconta le tappe del primo giorno in rossoblù dell'era Tedesco
Redazione TuttoBolognaWeb

Il nuovo allenatore del Bologna, Domenico Tedesco, è sbarcato ieri mattina in terra emiliana, accolto direttamente sulla pista dal direttore sportivo Marco Di Vaio.

Ad attenderlo fuori dall'aeroporto c'era una ventina di calorosi tifosi rossoblù per i primi selfie, autografi e l'immancabile sciarpa al collo, ai quali il mister ha risposto con un entusiasta: «Sono molto contento». Accompagnato dal fratello Umberto, il tecnico si è poi diretto al centro sportivo di Casteldebole. Qui ha trascorso un'intera immersione di dieci ore per studiare ogni dettaglio delle strutture, dai campi alla palestra, prima di una cena con la dirigenza (Fenucci, Sartori e Di Vaio) per firmare il contratto e iniziare a pianificare insieme il futuro del club.

Leggi anche
Cor Bo – Mercato Bologna: mirino su James Wilson
Cor Sport – Daniel Caligiuri: “Tedesco? Un grande allenatore. Dovunque è andato, ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA