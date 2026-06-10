Carlino – A Casteldebole inizia ufficialmente l’era Tedesco

Ad attenderlo fuori dall'aeroporto c'era una ventina di calorosi tifosi rossoblù per i primi selfie, autografi e l'immancabile sciarpa al collo, ai quali il mister ha risposto con un entusiasta: «Sono molto contento». Accompagnato dal fratello Umberto, il tecnico si è poi diretto al centro sportivo di Casteldebole. Qui ha trascorso un'intera immersione di dieci ore per studiare ogni dettaglio delle strutture, dai campi alla palestra, prima di una cena con la dirigenza (Fenucci, Sartori e Di Vaio) per firmare il contratto e iniziare a pianificare insieme il futuro del club.