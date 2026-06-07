Oltre a Riccardo Orsolini c'è un'altra decisione che il Bologna attende con impazienza: quella di Remo Freuler. Il mediano svizzero ha sul piatto la proposta del Bologna per rinnovare il contratto in scadenza tra pochi giorni e questa settimana fornirà la sua risposta.
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Carlino – A breve la decisione di Freuler. Bologna su Mangala
Il punto di mercato del Resto del Carlino
Domenico Tedesco, il nuovo allenatore, lo vorrebbe in squadra anche il prossimo anno per ripartire da un senatore e leader dello spogliatoio, ma per il momento Remo non ha fornito una risposta all'offerta rossoblù e il tempo scade. Dal ritiro elvetico si narra che Remo prenderà una sua decisione questa settimana e il Bologna attende, ma cercando di non farsi trovare impreparato in caso di risposta negativa. Piace Orel Mangala, 28enne del Lione, ma anche i profili più giovani di Zhelizko del Lechia e di Koopmeiners dell'Az Alkmaar.
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