Carlino – A breve la decisione di Freuler. Bologna su Mangala

Oltre a Riccardo Orsolini c'è un'altra decisione che il Bologna attende con impazienza: quella di Remo Freuler . Il mediano svizzero ha sul piatto la proposta del Bologna per rinnovare il contratto in scadenza tra pochi giorni e questa settimana fornirà la sua risposta.

Domenico Tedesco, il nuovo allenatore, lo vorrebbe in squadra anche il prossimo anno per ripartire da un senatore e leader dello spogliatoio, ma per il momento Remo non ha fornito una risposta all'offerta rossoblù e il tempo scade. Dal ritiro elvetico si narra che Remo prenderà una sua decisione questa settimana e il Bologna attende, ma cercando di non farsi trovare impreparato in caso di risposta negativa. Piace Orel Mangala, 28enne del Lione, ma anche i profili più giovani di Zhelizko del Lechia e di Koopmeiners dell'Az Alkmaar.