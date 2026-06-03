Carlino – A Bologna si accende il mercato estivo

Nel frattempo, dall'Inghilterra cresce l'interesse per Castro: Nottingham Forest, Aston Villa e Chelsea stanno monitorando il giocatore, con voci di una base d'asta attorno ai 40 milioni di euro, sebbene a Casteldebole non siano ancora giunte offerte concrete. I club di Premier League seguono con attenzione anche Rowe e Holm. In entrata, per la corsia sinistra piacciono Gallapeni del Widzew Lodz e il giovane Jorge Salinas del Racing Santander, quest'ultimo seguito anche dai top club europei. Per la difesa si valuta Oosterwolde del Fenerbahce, mentre a centrocampo l'obiettivo è Peer Koopmeiners dell'Az Alkmaar.