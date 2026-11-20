Bologna e Macron festeggiano 25 anni di collaborazione con una maglia celebrativa ispirata alla prima divisa della partnership, quella della stagione 2001/02. È stata presentata da due numeri 7, Carlo Nervo e Riccardo Orsolini. I colori richiamano quelli di allora e al centro c’è la scritta "25 anni insieme". Quella stagione si chiuse con il settimo posto e la qualificazione alla Coppa Intertoto: in panchina c’era Guidolin, in campo giocavano tra gli altri Pagliuca, Signori, Pecchia e Julio Cruz. La maglia fa parte dell’iniziativa «Da Bologna per Bologna» ed è stata indossata in anteprima da Marco Di Vaio, Jesse Saputo, l’amministratore delegato Claudio Fenucci, il ceo di Macron Gianluca Pavanello, il rapper Sonny Uno, imprenditori e tifosi.

Dopo la presentazione al Macron Campus di Valsamoggia, l’edizione limitata di 2001 esemplari numerati è andata quasi esaurita in un’ora. Per il giornale è il segno dell’entusiasmo tornato in città con Palladino, dopo un inizio di stagione deludente. Il Bologna giocherà con questa maglia domenica alle 15 al Dall’Ara contro l’Udinese, ultima in classifica.