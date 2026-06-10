Nella giornata di ieri Tedesco ha preso atto della prima lista provvisoria dei convocati per il raduno del 7 luglio a Casteldebole. Tra i nodi principali da sciogliere ci sono i rinnovi di Freuler, attualmente escluso dall'elenco con il contratto che termina questo 30 giugno, e di Orsolini, corteggiato dal Besiktas di Italiano.
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Carlino – Prende vita la lista di Tedesco
Tedesco entra nel vivo dell'esperienza in rossoblù. Se da una parte prende forma la lista dei calciatori che dovranno essere presenti al raduno del 7 luglio, dall'altra, in casa Bologna, si parla sempre di più di mercato
Sul fronte degli acquisti, la dirigenza rossoblù sta valutando diversi profili per rinforzare la rosa in vista del ritiro a Valles. Per la difesa piacciono il portoghese Diogo Leite dell'Union Berlino, il belga Fedde Leysen dell'Union Saint-Gilloise e Jayden Oosterwolde del Fenerbahce. A centrocampo il nome più caldo è il belga Orel Mangala del Lione, già allenato da Tedesco in nazionale, affiancato dal giovane Peer Koopmeiners dell'AZ Alkmaar. In attacco si valuterà infine il rientro di Antonio Raimondo, reduce da 11 gol con il Frosinone.
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