Carlino – Prende vita la lista di Tedesco

Nella giornata di ieri Tedesco ha preso atto della prima lista provvisoria dei convocati per il raduno del 7 luglio a Casteldebole. Tra i nodi principali da sciogliere ci sono i rinnovi di Freuler, attualmente escluso dall'elenco con il contratto che termina questo 30 giugno, e di Orsolini, corteggiato dal Besiktas di Italiano.