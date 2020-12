Carica Vignato: “Vogliamo vincere con la Roma. Mihajlovic? Lui spiega e io ascolto”

Gol in Serie A a San Siro, alle viste una maglia da titolare con la Roma, lui che conserva una foto del 2017 del giorno del suo debutto in A a 16 anni con Francesco Totti che gli dà un buffetto amorevole. Emanuel Vignato è pronto a conquistare Bologna e il Bologna:

“A Bologna mi trovo bene, mi godo la città – ha affermato a Stadio – Vivo in centro, faccio belle passeggiate, anche la squadra mi ha accolto benissimo, all’inizio ho faticato un po’ per l’inserimento in una città nuova ma ora sto dando il massimo”.