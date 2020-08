Carboni: “Non smetto di sognare l’Europa”

Luca Carboni è da sempre uno dei più grandi tifosi del Bologna. Ai microfoni del Resto del Carlino il cantante bolognese doc ha rilasciato una serie di dichiarazioni in vista del futuro del club felsineo.

Sul sogno Europa: “Bravi tutti. Nell’eccezionalità di una stagione che non vorrei mai più rivivere hanno fatto davvero il massimo. Con la guarigione di Sinisa è come se quest’anno avessimo vinto lo scudetto. Però da tifoso non rinuncio al sogno e in un futuro non troppo lontano m’immagino un Bologna in Europa e una cavalcata stile Atalanta…”.