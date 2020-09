Caos Roma, errore in lista con Diawara: rischia 0-3 col Verona

Non un bel momento per la Roma del neo proprietario Friedkin.

Prime polemiche per la panchina a cui è stato costretto Edin Dzeko nella trasferta di Verona, rumors di mercato con la Juve, e ora anche un possibile pacchiano errore nella compilazione delle liste. La squadra giallorossa rischia infatti uno zero a tre a tavolino contro l’Hellas, partita terminata 0-0, perché Amadou Diawara sarebbe stato inserito nella lista under 22 avendo invece 23 anni.

Il regolamento – Ogni squadra a inizio stagione è chiamata a comporre una lista di 25 giocatori a cui aggiungere gli under 22 in numero illimitato. Tra questi è stato inserito dalla Roma ancora Amadou Diawara, il quale però il 23 luglio ha compiuto 23 anni e sarebbe dovuto scalare nella lista over.

Fonte – Gazzetta.