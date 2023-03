Caos Fortitudo, sponsor contro tutti: dall’acquisizione totale alle criticità attuali

La famiglia Gentilini , proprietario dello sponsor della Fortitudo Mister Flats Service, si lascia andare in un lungo e duro sfogo sulla situazione attuale della società biancoceleste. Lo racconta Repubblica.

Nella settimana che porta alla sfida decisiva con Forlì per i playoff, è un terremoto societario a introdurre la Fortitudo al match. L'intervento della famiglia proprietaria dello sponsor fortitudino disegna un ritratto societario quantomeno preoccupante: «la nostra famiglia in tre anni innietterà nelle casse della Fortitutdo un milione di euro, ma potremmo investirne altri e rilevare la società. Ma non possiamo fare da soli, ci servono altri tre o quattro investitori. Stiamo facendo incontri, ma se entro fine aprile nessuno ci aiuterà lasceremo perdere e continueremo a fare solo gli sponsor». Nessuna perdita di sponsor, ma c'è un chiara manifestazione d'intenti da parte dei Gentilini, che vogliono risollevare la situazione della Fortitudo.